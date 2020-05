Menzis maakt zich zorgen over crisis Achterhoekse ziekenhuizen

Dat blijkt uit berichten in de regionale pers.

Menzis wil eerst om tafel met alle partijen in en rond de ziekenhuizen voor een goede regiovisie op de ziekenhuiszorg. De raad van toezicht van de twee ziekenhuizen wil echter al voor de zomer een onderzoek naar het ontvlechten van de twee ziekenhuizen, omdat er bij het SKB (Winterswijk) geen enkel draagvlak meer is om nog langer op te trekken met het Slingeland (Doetinchem).

Haast bij regiovisie

Menzis (de grootste zorgverzekeraar in de regio) en VGZ (de een na grootste) schrijven in een brief aan de raad van toezicht van Santiz dat er haast is bij een regiovisie. “Die had er al lang moeten zijn. De Achterhoek loopt hier echt op achter”, zegt Ruben Wenselaar, voorzitter van de raad van bestuur van Menzis. Hij vergelijkt het met andere regio’s in Nederland waar zo’n door het ministerie geëiste visie al lang ligt. “De urgentie is enorm hoog.”

Op 1 mei had Menzis met de regiogroep in de Achterhoek van start willen gaan. Maar deelname aan die groep werd geweigerd door de specialisten van het SKB, die geen vertrouwen hadden in een open uitkomst.

“Heel vervelend. Wij vinden dat een onmogelijk standpunt. Want daarmee riskeer je dat er óver je besloten wordt, in plaats van mét je,” aldus Wenselaar, die vreest dat de minister straks iemand aanwijst om in de Achterhoek knopen door te hakken.