Menzis schrijft na drie verliesjaren weer zwarte cijfers

Zorgverzekeraar Menzis ziet na drie jaar rode cijfers eindelijk weer een positief resultaat op de jaarrekening over 2023. Zo staat in het jaarverslag dat de verzekeraar vrijdagochtend publiceert, meldt De Telegraaf.

Het betekent dat de zorgverzekeraar, die ruim 1,85 miljoen verzekerden heeft in vooral het noorden en oosten van het land, kan nadenken over extra uitgaven.

“Menzis was te duur in vergelijking met andere zorgverzekeraars. Dat bleek de afgelopen jaren. We hebben daarom de kosten van onze eigen organisatie teruggebracht. Daarnaast hebben we de kosten van de zorginkoop verminderd door stevig te onderhandelen met zorgaanbieders”, vertelt Dirk Jan Sloots, Chief Financial & Risk Officer bij Menzis. (ANP)