Menzis wil dat huisartsen appen met specialisten

Als huisartsen via een app contact op kunnen nemen met collega’s, hoeven ze veel minder door te verwijzen naar specialisten. Hiermee kan wel tot 30 procent van de onnodige doorverwijzingen worden voorkomen. Dat proberen zorgverzekeraar Menzis en Siilo, een bedrijf dat messengersystemen voor de zorg maakt, in een gezamenlijk initiatief.

Dat maken de twee partijen vrijdagochtend bekend. Ze wijzen naar de resultaten van Siilo’s innovatieve huisartsenapp Prisma. In die app krijgen huisartsen via een beveiligde omgeving advies over casussen van ziekenhuisspecialisten.

Honderdveertig specialisten leveren input op casussen van inmiddels 800 deelnemende huisartsen, anderhalf jaar na de start van Prisma. De huisartsen nemen de app af als een abonnement, dus een maandelijkse bijdrage.

Menzis vergoedt de app

Menzis is met Prisma een partnerschap aangegaan om te zorgen dat meer zorgverleners zich kunnen aansluiten en dit meer patiënten helpt. De abonnementen op de huisartsenapp worden door de zorgverzekeraar volledig vergoed.

De gedachte achter die vergoeding is dat met het voorkomen van een deel van de onnodige doorverwijzingen naar het ziekenhuis, ook geld wordt bespaard. “Minder onnodige doorverwijzingen betekent ook minder kosten eigen risico voor de patiënt, minder onnodig gereis en uiteraard lagere zorgkosten”, zegt Thomas Winter van Menzis.

Groepsgesprekken

Henk Schers, een huisarts in Lent en onderzoeker aan het Radboudumc werkte mee aan de pilot van Prisma. Volgens hem werd in eerste instantie bijna de helft van de doorverwijzingen naar specialisten orthopedie uiteindelijk niet doorgezet na een bespreking in de appgroep met orthopeden. “We verwachten dat de inzet van Prisma in deze groep kan leiden tot 20 tot 30 procent minder onnodige doorverwijzingen.” Volgens Schers worden patiënten via het virtuele overleg van een team specialisten soms zelfs beter geholpen dan via een doorverwijzing.