Met 1000 coronatests per dag zit Nederland voorlopig aan de max

Testen, testen en nog eens testen, dat is wat de wereld gezondheidsorganisatie WHO betreft de beste en vooralsnog misschien wel enige aanpak van het coronavirus. Ondanks dit heldere advies laat de testpraktijk internationaal grote verschillen zien. Blijkens een recente inventarisatie waar de Washington Post over bericht, is Zuid-Korea het actiefst met 3700 tests per één miljoen inwoners, gevolgd door de Guangdong-provincie in China met bijna 3000 tests per één miljoen inwoners. In dit lijstje staat Nederland met 350 tests per één miljoen inwoners tussen Israël en het Verenigd Koninkrijk.

Duikeling

Gevraagd naar het precieze aantal tests dat de afgelopen dagen is uitgevoerd noemt het RIVM een getal van circa duizend tests per dag. Daarmee zou Nederland niet uitkomen op 350, maar op 59 tests per één miljoen inwoners en dus een flinke duikeling maken in het lijstje in de Washington Post. Woordvoerder Harald Wychgel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vindt het gezien de urgentie van de crisis niet opportuun om tijd te besteden aan internationale vergelijkingen.

Tijdig

Hij bestrijdt dat Nederland te laat is geweest met het inkopen van testmateriaal. “Wij waren naast China en de omliggende landen het eerste land dat op 17 januari beschikking had over gevalideerde testen en daar ook wat mee kon”, aldus Wychgel.

Het aantal laboratoria waar coronatests kunnen worden uitgevoerd is inmiddels uitgebreid van twaalf naar 34. Nederland hanteert ook andere diagnostische instrumenten om de verspreiding van het coronavirus te volgen, legt Wychgel uit. Zo neemt Nivel sinds een paar weken corona mee in het periodieke influenza-onderzoek dat het onderzoeksinstituut in 40 huisartsenregio’s uitvoert. Daarbij is al tien keer een nieuw coronageval opgespoord. Daarnaast gaat bloedbank Sanquin lichaamsmateriaal van tienduizenden donoren nalopen op de aanwezigheid van antistoffen.

Dit alles laat onverlet dat de huidige inzet van de testcapaciteit wordt begrensd door de beschikbaarheid van testmateriaal. Dan gaat het niet alleen over de testkits zelf, maar ook om afnamematerialen, extractiemiddelen en reagentia. “Dat tekort is een internationaal probleem”, aldus Wychgel.

Casusdefinitie

Met het oog op dit alles worden sinds een paar dagen alleen ernstig zieke patiënten, bij wie een gegrond vermoeden van besmetting bestaat, nog getest. Zorgpersoneel en naasten van coronapatiënten vallen buiten de casusdefinitie. Deze keuze moet er voor zorgen dat er de komende tijd voldoende testkits en bijhorende hulpmaterialen beschikbaar blijven. “We kunnen de komende weken vooruit”, zegt Wychgel. “Maar er is geen oneindige hoeveelheid testmateriaal, terwijl deze crisis nog wel even zal voortduren, dus heeft het Outbreak Management Team besloten om het beschikbare materiaal zo effectief mogelijk in te zetten. We hebben een beperkte hoeveelheid materiaal waar we het zo lang mogelijk mee moeten doen.”

Oproep

Op de werkvloer kan niet iedereen het huidige testbeleid volgen. In Zorgvisie doet Amstelring-bestuurder Inge Borghuis juist een dringende oproep om haar medewerkers te kunnen testen op het coronavirus. “De GGD test voor ons, maar heeft onvoldoende capaciteit”, stelt Borghuis. “Ik zou zo ontzettend graag onze mensen laten testen. We willen onze cliënten en onze medewerkers beschermen. Ik wil weten welke medewerkers ziek zijn en cliënten kunnen besmetten. Als mensen al ziek zijn geweest en immuun zijn, kunnen ze normaal blijven werken. Dan hoeven ze ook geen witte pakken en mondkapjes meer op. Dat is vooral voor mensen met dementie onbegrijpelijk. Ze grijpen naar die kapjes.”

