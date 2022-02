Meten op afstand wordt vaste prik bij hartritmestoornis

Het op afstand monitoren van hartritmestoornis is de experimentele fase voorbij. Maastricht UMC+ met zorgverzekeraar VGZ maken afspraken over volledige vergoeding van deze zorg. Door een beschikking van de NZa kunnen andere ziekenhuizen en verzekeraars dit overnemen.

VGZ en Maastricht UMC+ zijn het eens geworden over de vergoeding voor de TeleCheck-AF. Met behulp van een app kan het hartritme worden gemeten rondom een teleconsult. De zorgverzekeraar en het umc hebben een afspraak gemaakt over een zogeheten facultatieve prestatie. Dat is een lokale afspraak tussen een zorgaanbieder en een verzekeraar voor een bepaald type zorg. De NZa onderschrijft deze afspraak, waardoor deze ook op andere plekken kan worden overgenomen.

Minder fysieke afspraken

Cardiologen in het MUMC+ hebben TeleCheck-AF vanaf 2020 ontwikkeld. Inmiddels wordt deze vernieuwende aanpak standaard toegepast om het hartritme te monitoren van patiënten met atriumfibrilleren en andere supraventriculaire hartritmestoornissen. Tot nu toe maakten ongeveer 1400 patiënten van het MUMC+ gebruik van TeleCheck-AF. Hierdoor nam het aantal ECG’s en holteronderzoeken per zorgtraject substantieel af en kwamen teleconsulten in de plaats van fysieke afspraken in het ziekenhuis, zo is te lezen op de website van de zorgverzekeraar.

24 miljoen euro

Landelijk zijn er circa 142.000 patiënten die jaarlijks een cardioloog bezoeken en in aanmerking komen voor het gebruik van TeleCheck-AF. Als alle andere ziekenhuizen TeleCheck-AF toepassen is een besparing van 24 miljoen euro aan zorgkosten mogelijk, zo becijferden het MUMC+ en VGZ.