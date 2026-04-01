Meting Elkerliek ziekenhuis: pollenseizoen is begonnen

Metingen van de pollenteller op het dak van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond laten zien dat het aantal pollen in de lucht groeit. Dit apparaat vangt dagelijks pollen op, die vervolgens worden geanalyseerd om inzicht te krijgen in de hoeveelheid en soorten pollen.

Uit nieuwe cijfers van onderzoeksinstituut Nivel blijkt dat de afgelopen week 162 op de 100.000 mensen zich met hooikoortsklachten bij de huisarts hebben gemeld. Een week eerder was dat 151 per 100.000.

Lastige periode

Voor mensen met hooikoorts is een lastige periode aangebroken. Vooral de bloei van de es zorgt voor extra pollen in de lucht. In Nederland zijn naar schatting ongeveer 1 miljoen mensen gevoelig voor deze pollen, wat de komende tijd kan leiden tot verdere stijging van het aantal hooikoortsklachten. (ANP)