Meurs: opschaling IC niet betalen met premiegeld

Om in te kunnen spelen op de voortdurende coronacrisis is opschaling van de ic-capaciteit naar 1700 bedden noodzakelijk. Ook het kabinet schaarde zich hier vorig week achter, maar liet in het midden hoe een en ander bekostigd moet worden. De kosten moeten niet afgewenteld worden op de zorgverzekeringswet, bepleit hoogleraar Pauline Meurs op BNR Nieuwsradio.

Als het kabinet de kosten voor de extra bedden uit de Zorgverzekeringswet gaat betalen, wordt de financiering onderdeel van een onderhandelingsspel tussen aanbieders en verzekeraars en ziekenhuizen onderling, waarschuwt Meurs. “We moeten het in meerdere jaren terugverdienen. Dat zal voor een deel via de belasting gaan, maar ik hoop niet dat we op een andere manier op de gezondheidszorg zelf gaan bezuinigen”, aldus Meurs tegenover BNR. Vandaar dat ik er zelf een groot voorstander van ben om die extra IC-capaciteit buiten de zorgverzekeringswet te houden.”

Prijskaartje

In een interview met Zorgvisie rekent vicevoorzitter David Jongen van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) voor dat er aan de uitbreiding een prijskaartje van circa 600 miljoen euro hangt. Per ic-bed gaat het om ruwweg 1 miljoen euro per jaar. ‘Dit is groot bier”, aldus Jongen. Dat gaat om structureel 550 tot 600 miljoen euro extra uitgaven.’ Dat geld is niet gereserveerd in het budgettair kader zorg (BKZ). Ook in de zorgpremie is er geen rekening mee gehouden, dus verzekeraars hebben dat geld ook niet. Dat moet de overheid bij plussen in het BKZ’, vindt Jongen.

Goede route

In plaats van de kosten ten laste te leggen aan de Zvw ziet Meurs meer in het in stelling brengen van de Wet publieke gezondheid. “Die is er ook om aan infectieziektebestrijding, bescherming en preventie te doen. Die wordt gefinancierd uit de collectieve middelen. Dat is een hele goede route om het ook meteen te koppelen aan preventie en straks, mocht het er ooit komen, het vaccinatieprogramma.”

Harmonica

Volgens Meurs is het belangrijk dat er ook geïnvesteerd wordt in mogelijkheden om snel te kunnen op- en afschalen. Net als eerder bestuursvoorzitter Bart Berden van het ETZ maakt Meurs zich sterk voor een harmonica-model dat meebeweegt met de stroom van corona-patiënten. “We moeten een systeem bedenken waar die capaciteit beschikbaar is als het nodig is, maar er niet permanent zeshonderd bedden leeg staan. Dat zou ook weer heel erg zonde zijn.”

Lees verder: NVZ: ‘VWS laat ziekenhuizen en verzekeraars vrij worstelen over geld’