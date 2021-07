Middel voor patiënten die geen antistoffen tegen corona aanmaken

In het Erasmus MC in Rotterdam zijn, met speciale antilichamen, de eerste coronapatiënten behandeld die zelf onvoldoende antistoffen aanmaken, bijvoorbeeld doordat zij afweeronderdrukkende medicatie gebruiken. Het ziekenhuis spreekt zelf van een doorbraak.

Casirivimab en imdevimab zijn antistoffen die maken dat het coronavirus minder goed het menselijke cel kan binnendringen. “Je koopt er als het ware de tijd mee om patiënten zelf hun antistoffen te laten aanmaken. Bij patiënten die nooit antistoffen zullen maken, helpt het de andere afweersystemen in het lichaam bij hun strijd tegen het virus”, zegt internist-infectioloog Bart Rijnders van het Erasmus MC, die de behandeling toepaste. Sommige mensen maken ook na volledige vaccinatie geen antistoffen aan.

“Bij elke nieuwe Covid-19-patiënt wordt nu onmiddellijk bij opname gekeken of er al antistoffen in het bloed aanwezig zijn. Is dat niet het geval dan hebben we een nieuwe behandeling in ons arsenaal.”

Ontdekt in plasma

De antistoffen zijn in het laboratorium gemaakt, maar ontdekt in het bloedplasma van een patiënt die corona had gehad. De nieuwe therapie is nog niet volledig geregistreerd, maar wel voor gebruik goedgekeurd door de European Medicines Agency (EMA).