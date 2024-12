Middin benoemt nieuwe bestuurder

Klep zal samen met voorzitter Emmeke van Eersel het bestuur vormen.

Bestuurder Emile Klep

Klep heeft ruime ervaring bij organisaties die zich inzetten voor mens en maatschappij. Klep (54 jaar) is nu nog directeur-bestuurder van woningcorporatie Woonplus Schiedam. “Middin heeft een belangrijke maatschappelijke opdracht”, zegt Klep. “Die is nieuw voor mij, en dat geeft energie. Een plek midden in het leven – daar draag ik graag aan bij voor mensen met een verstandelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel.”

Middin

“Het verschil willen maken met en voor mensen is de rode draad in mijn loopbaan en vrijwilligersfuncties”, zegt Klep. “Dat kan alleen als we het samen doen. Dus met iemands familie, zonder wie we het niet kunnen. Mensen leren kennen, luisteren naar wat hen drijft – dat is wat ik vanaf mijn start veel zal doen. Omdat dit menselijke voor mij als persoon belangrijk is, en omdat het mij als bestuurder helpt bij de verdere ontwikkeling van Middin.”

Sociale en technologische vernieuwing

Emmeke van Eersel kijkt uit naar de samenwerking met Klep. “De ontwikkeling van Middin zal de komende jaren voor een groot deel zitten in samen met cliënten, naasten en vrijwilligers werken aan sociale en technologische vernieuwing. Emile heeft ervaring met zulke vernieuwingen, net als in het besturen van organisaties en het samenwerken met verschillende partijen. Het is fijn dat Middin straks van die extra kennis en ervaring gebruik kan maken.”

Raad van toezicht Middin

Hans de Veen, voorzitter van de raad van toezicht, ziet Klep als een versterking voor Middin. “Hij weet als bestuurder samenwerking tussen organisaties te stimuleren, en zo de belangen van mensen te dienen. Bouwen aan relaties, bouwen aan goede woonplekken en bouwen aan financieel gezonde organisaties gaan bij hem hand in hand. We zijn blij dat hij dit voor Middin gaat doen en wensen hem hierbij veel plezier.”