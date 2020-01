Middin benoemt nieuwe voorzitter raad van toezicht

Hans de Veen is benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van Middin in Rijswijk. Hij volgt voorzitter Jan van der Kruis op die na de maximale zittingstermijn van in totaal acht jaar het voorzitterschap neerlegt.

Psycholoog De Veen is voorzitter van het Nederlands Instituut van Psychologen en doceert over het stelsel en leiding geven bij de opleiding Klinische Psychologie en Klinische Neuropsychologie. Eerder werkte hij als klinisch psycholoog, bestuurder in de geestelijke gezondheidszorg en de zorg voor mensen met een beperking en als toezichthouder. Hij was onder meer bestuursvoorzitter van Dichterbij en Mondriaan.

Middin biedt in Zuid-Holland met 3300 medewerkers ondersteuning, begeleiding, behandeling en zorg aan ongeveer 5500 mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking en aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel of een beperking door ouderdom.