Aan de overeenkomst is een lectoraat ‘LVB en risicovol gedrag’ gekoppeld. Lector Hendrien Kaal: “Onze missie is om kennis te delen en onderzoek in te zetten om cliënten nog beter te ondersteunen, begeleiders te coachen, het onderwijs te verbeteren en studenten voor te bereiden op het werk met mensen met een lvb.” Bestuursvoorzitter van Middin, Sam Schoch: “Ik vind het mooi om de al langer bestaande samenwerking nu uit te bouwen tot een deelname in het lectoraat. Hendrien Kaal heeft met haar collega’s van de Hogeschool Leiden veel expertise opgebouwd in onderzoek ten behoeve van mensen met een lvb. Wij kunnen elkaars expertise benutten om de zorg en ondersteuning van cliënten met een lvb te verbeteren.”

LVB en risicovol gedrag

Mensen met een lvb hebben een niet zichtbare beperking. Zij zijn cognitief minder vaardig en hebben een beperkt aanpassingsvermogen. Dat maakt het voor hen vaak moeilijker om zich in onze maatschappij staande te houden. Het lectoraat ‘LVB en risicovol gedrag’ legt zich toe op onderzoek naar mensen met een lvb die delinquent of ander risicovol gedrag vertonen. Hun problematiek is soms zo complex dat deze vraagt om een specifieke aanpak en specifieke expertise van de professional.

Kennisdeling

Met het lectoraat ‘LVB en risicovol gedrag’ willen Middin en Hogeschool Leiden in deze behoefte voorzien om deze doelgroep nog beter te ondersteunen en het onderwijs van professionals te verrijken. Middin begeleidt deze doelgroep al met het methodisch kader. Dit methodisch kader ‘LifeWise’ zet Middin bij al de hulpvormen in, zowel ambulant als bij wonen. Het geeft handvatten aan professionals om cliënten met een lvb te begeleiden en structuur aan te bieden. Ook op het gebied van onderwijs zal de samenwerking worden verstevigd. Per september zal een aantal medewerkers van Middin instromen in het reguliere onderwijs op het gebied van begeleiding van mensen met een lvb aan de opleiding sociaal werk van de Hogeschool Leiden. Daarnaast krijgen medewerkers van Middin kennis vanuit onderwijs op maat.

Begeleidingsstrategie

Het onderzoek start met het onderwerp ‘LVB en online gedrag’. Rogier de Groot, docent en onderzoeker bij Hogeschool Leiden, doet hier al enige jaren promotieonderzoek naar. Tot nu toe richtte hij zich vooral op de online activiteiten van de jongeren. Samen met professionals van Middin richt hij zich nu op de vraag waar zij tegenaan lopen bij jongeren met een lvb: “Er wordt digitaal zoveel aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan administratie, bankzaken of mail. Of hoe gaan jongeren met lvb om met bepaalde online verleidingen? Veel jongeren zitten tijdens deze coronaperiode veel achter de spelcomputer. Hoe erg is dat? Is dat bespreekbaar? Samen wordt nagedacht over oplossingen en welke mogelijkheden er voor deze jongeren zijn.” De Groot hoopt dat de onderzoeksresultaten deel kunnen gaan uitmaken van de begeleidingsstrategie van zorginstellingen.