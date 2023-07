Middin sluit meerjarencontract jeugdhulp met gemeente Den Haag

Middin heeft een meerjarencontract met de gemeente Den Haag getekend. Tot 2032 is de gehandicaptenzorgorganisatie partner bij het bieden van integrale jeugdhulp. Middin doet dat binnen het samenwerkingsverband Rondomjou.

Middin is lid van het samenwerkingsverband Rondomjou. De gehandicaptenzorgaanbieder schreef samen met aanbieders Jeugdformaat, Youz en Xtra in op de aanbesteding als samenwerkingsverband. Het andere samenwerkingsverband, Kracht Jeugd en Gezin, is bijeengebracht door Incluzio.

Integrale opdracht

RondomJou en Kracht gaan samen met de gemeente op basis van partnerschap de jeugdhulp vanaf 2024 verzorgen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor preventie, basiszorg en specialistische jeugdhulp in Den Haag. “De precieze invulling van het te verdelen werk en de locaties die daarbij horen, wordt de komende periode duidelijk”, aldus Middin.

De bestuurders van de samenwerkingsverbanden ondertekenden op 7 juli de overeenkomst Doorontwikkeling Jeugd- en Gezinshulp Den Haag. De gemeente geeft een integrale opdracht: de gecontracteerde zorgaanbieders moeten alle voorkomende vragen op het gebied van jeugd- en gezinshulp kunnen oppakken. De overeenkomst loopt van 2024 tot 2032.