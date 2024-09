Mijlpaal thuismonitoring Noordwest: duizend gebruikers

De gegevens die patiënten invoeren, kunnen op drie plekken terechtkomen: bij het centraal monitoringscentrum van Noordwest, de regionale zorgservice centrale of de betreffende afdeling van Noordwest.

Centrale

Het eigen centraal monitoringscentrum is nog altijd de opmaat voor de regionale zorgservice centrale, waar digitale zorg en thuismonitoring in de regio moeten samenkomen. Deze centrale is in februari geopend. De regionale zorgservice centrale wordt ontwikkeld door het regioplatform Noord-Holland Noord. Dat is een samenwerking tussen Noordwest, huisartsen, Dijklander Ziekenhuis, Zaans Medisch Centrum en verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg.

Geschikte aandoeningen

Noordwest biedt thuismonitoring aan na een TIA/herseninfarct, hartinfarct, bij COPD, boezemfibrilleren, hartfalen, hoge bloeddruk, levercirrose, de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, Parkinson en monitoring van het hartritme van de baby tijdens een hoog-risicozwangerschap.