Miljoenen ongebruikt van steunfonds voor zorgslachtoffers corona

De helft van het bedrag van 8,8 miljoen euro dat is ingezameld voor zorgmedewerkers die slachtoffer zijn van corona, is nog niet uitgekeerd. FNV vindt dat ook zorgmedewerkers die zijn getroffen door long covid in aanmerking moeten komen voor een vergoeding, meldt het AD.

Afgelopen twee jaar heeft de stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC) een vergoeding uitgekeerd aan twintig nabestaanden van zorgmedewerkers die op hun werk besmet zijn geraakt met corona en daaraan zijn overleden. Zij kregen een bijdrage van 50.000 euro. Daarnaast kregen 114 zorgmedewerkers die met covid-19 op de intensive care zijn opgenomen eenmalig een bedrag van 30.000 euro.

Steunfonds

Het steunfonds, dat halverwege volgend jaar wordt opgeheven, start nu een laatste offensief om getroffen zorgmedewerkers en nabestaanden te bereiken. Het is aannemelijk dat er nog tientallen zorgmedewerkers en nabestaanden zijn die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het steunfonds, verklaart voorzitter Wietske Blom-Ham van ZWiC. “Volgens het RIVM zijn door covid 33 zorgmedewerkers overleden en meer dan duizend in het ziekenhuis opgenomen. Op basis daarvan schatten wij in dat er ongeveer tweehonderd op de IC zijn opgenomen. Blijkbaar hebben zij ons nog niet allemaal weten te vinden.” (ANP)