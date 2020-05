Een onderzoek in Australië naar de mogelijke bescherming van het BCG-vaccin tegen corona wordt daar de komende weken verder uitgebreid dankzij 6 miljoen euro subsidie van de Bill & Melinda Gates Foundation. Door die subsidie breidt het onderzoek zich ook uit naar Nederland en Spanje. In Nederland coördineren het Radboudumc en UMC Utrecht het onderzoek, waaraan 4000 zorgmedewerkers op 13 locaties kunnen meedoen.

Het totale aantal deelnemers aan het onderzoek naar de effecten van het BCG-vaccin komt daarmee op 10.000 wereldwijd.

BCG-vaccin

In de afgelopen maanden startten in Nederland al twee onderzoeken naar de mogelijk beschermende werking van het BCG-vaccin tegen het coronavirus. Aan het eerste onderzoek doen 1500 zorgmedewerkers mee. Aan het tweede onderzoek kunnen in totaal 1600 zestigplussers deelnemen. In die periode werd ook in Australië een groot onderzoek (BRACE-trial) opgezet naar het beschermende effect van het BCG-vaccin tegen Covid-19. Het aantal deelnemers aan dat onderzoek kan met de subsidie van de Bill & Melinda Gates Foundation nu worden uitgebreid van 4000 naar 6000 zorgmedewerkers.

Gates Foundation

Het onderzoek in Australië is opgezet door hoogleraar Nigel Curtis, arts-onderzoeker in het Murdoch Children’s Research Institute in Melbourne. “Met steun van de Gates Foundation kan het BRACE-onderzoek nu snel worden uitgebreid in Australië en bovendien ook internationaal worden uitgerold door deelname van Spanje en Nederland”, zegt Curtis.

“Het is mooi dat we in deze crisistijd nu samen dit internationale BCG-onderzoek kunnen uitvoeren”, zegt Marc Bonten, hoogleraar Moleculaire epidemiologie van infectieziekten in het UMC Utrecht. “Het onderzoek helpt enorm bij het vaststellen of BCG daadwerkelijk de symptomen van een corona-infectie vermindert en de kansen op een infectie verkleint.”

Radboudumc

Ook Mihai Netea, hoogleraar in het Radboudumc, is blij met het internationale onderzoek dat door deze subsidie is mogelijk gemaakt. “We onderzoeken in het Radboudumc al zo’n tien jaar de ‘bijwerkingen’ van het BCG-vaccin”, zegt hij. “Want het vaccin beschermt niet alleen tegen tuberculose. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat het ook een bredere bescherming tegen andere infectieziekten kan oproepen. Of het ook bescherming biedt tegen corona moeten deze BCG-studies uitwijzen. Hoe meer mensen aan het onderzoek meedoen, hoe eerder we resultaten kunnen verwachten.”

Het BCG-vaccin is ontwikkeld als bescherming tegen tuberculose en is dus niet direct tegen het coronavirus gericht. Het vaccin lijkt, naast de bescherming tegen tuberculose, ook de afweer (tijdelijk) een boost te geven. Mogelijk biedt deze oppepper extra bescherming tegen een infectie met het coronavirus, waardoor minder mensen last krijgen van het virus en een infectie ook milder verloopt. Het BCG vaccin wordt jaarlijks aan meer dan 130 miljoen baby’s toegediend.