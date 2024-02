MIND: achterban vergeten bij regioplannen

Er is werk aan de winkel als het gaat om mentale gezondheid. In alle opgeleverde regioplannen wordt het benoemd. De wachtlijsten lopen op, er is te weinig passende zorg en psychisch lijden neemt toe. Daar bovenop komt nog het toenemende personeelstekort.

Oproep

MIND, de onafhankelijke maatschappelijke organisatie die zich sterk maakt voor een psychisch gezonder Nederland, wijst de zorgregio’s op de verschillende grondhoudingen. “Heb vertrouwen dat iemand niet zonder reden om hulp vraagt.”

Het viel MIND op dat de betrokken doelgroep en achterban niet is betrokken bij het maken van de regioplannen. “Werk bij het opstellen en uitvoeren van de werkagenda’s echt samen met de mensen voor wie je het in de regio doet. Gebruik hun ervaringskennis. Heb aandacht voor wat er nodig is vanuit de leefwereld en betrek dit in de uitvoering. En organiseer samen die proactieve zorg.”

‘Lifestyleproblemen’

Tijdig en laagdrempelig aansluiten bij de hulpvraag van mensen kan psychisch leed en duurdere zorg voorkomen. MIND: “Alcohol- en middelengebruik en verschillende vormen van eet-problematiek zijn niet altijd uit te leggen als ‘lifestyleproblemen’ waar mensen in gecoacht moeten worden. Het kan een signaal zijn van ernstige onderliggende problematiek. De in het IZA genoemde laagdrempelige steunpunten, zoals zelfregie en herstelinitiatieven kunnen hier een belangrijke rol vervullen in dit proactieve aanbod. Gebiedsgerichte financiering kan een goede mogelijkheid zijn om integrale zorg en ondersteuning vorm te geven in een regio.”