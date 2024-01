MIND: behandelcapaciteit cruciale ggz moet omhoog

MIND roept op om in de komende begrotingsbehandeling van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, hiervoor ruimte op te nemen en zo snel mogelijk de inventarisaties verder aan te vullen.

Niet onverwacht

De resultaten komen voor MIND niet onverwacht. De lange wachttijden en het beperkte aanbod aan specialistische ggz vertonen al jaren grote problemen. “Zo laten de resultaten zien dat de vraag vaak groter is dan het huidige aanbod en dat voor bijna alle doelgroepen de komende jaren een stijging van de bovenregionale en cruciale zorgvraag verwacht wordt. Daarbij speelt (somatische) comorbiditeit en multimorbiditeit door alle onderzochte doelgroepen heen”, aldus MIND.

Ontbreekt een hoop

MIND is enthousiast dat er een eerste aanzet ligt, maar waarschuwt dat nog een hoop ontbreekt. Zo is er geen zicht op mensen die geen passende zorg ontvangen of die helemaal geen zorg krijgen maar deze wel nodig hebben. Het is onbekend om hoeveel mensen het hier gaat. En ook aan aanbodzijde is de inventarisatie nog niet volledig; het gaat om een beeld op basis van input vanuit de regio’s.

Ervaringsdeskundigen zijn niet bij de inventarisatie betrokken. MIND roept op om een extra slag met cliënten en naasten te maken om beide beelden aan te vullen. Verder is MIND heel benieuwd wat met de inventarisatie gedaan zal worden en in hoeverre deze meeweegt bij dreigende sluitingen van ggz-instellingen.