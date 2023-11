MIND: bescherm vrije artsenkeuze

De patiënten kunnen nog wel naar de hulpverlener van hun keuze, maar moeten vaker een deel van de rekening zelf betalen omdat de verzekeraar geen contract met die zorgprofessional heeft. En dat kan lelijk oplopen. “Dit is voor velen onbetaalbaar”, waarschuwt MIND.

Zorg onbereikbaar

Restitutiepolissen worden al een paar jaar lang steeds minder aangeboden. Ze zijn ook minder in trek, want ze zijn duurder. “De verdwijnende restitutiepolissen worden door de verzekeraars omgezet in combinatiepolissen; in deze polissen gelden voor alle zorg de vergoedingen en voorwaarden van een restitutiepolis, behalve voor de ggz en wijkverpleging”, aldus MIND.

“Door de afschaffing van de restitutiepolis wordt ongecontracteerde zorg duur en voor veel mensen onbereikbaar. Mensen die dringend psychische hulp nodig hebben, kunnen alleen nog maar toegang krijgen tot de gecontracteerde ggz; vaak met lange wachttijden, ver reizen, met behandelingen die niet altijd passen bij de vraag”, aldus MIND.

Juridische stappen

Het heeft volgens MIND nog meer gevolgen. “Dit betekent langere wachttijden bij gecontracteerde zorgaanbieders en het verdwijnen van behandelaren zonder contract; zonder patiënten zullen zij moeten stoppen met hun praktijk”, aldus het platform verder. MIND overweegt zelf om juridische stappen te nemen richting de zorgverzekeraars. “Wat MIND betreft is het uitsluiten van mensen die ggz nodig hebben, een vorm van discriminatie ten opzichte van mensen die somatische zorg nodig hebben.” (ANP)