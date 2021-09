MIND: hogere kosten voor ggz-patiënten onacceptabel

Door een wijziging van de financiering in de geestelijke gezondheidszorg lopen ggz-patiënten het risico vanaf volgend jaar meer geld te moeten betalen voor de zorg die zij ontvangen. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit raakt het 98.000 patiënten, die gemiddeld 172 euro meer per jaar kwijt zijn. “Onacceptabel”, noemt cliëntenorganisatie MIND de “drempelverhogende aanpassing”.

Vanaf 2022 wordt de financiering in de geestelijke gezondheidszorg anders geregeld. Om de zorg vergoed te krijgen moet vanaf dan jaarlijks in plaats van eenmalig het eigen risico worden betaald. MIND roept, samen met vier andere organisaties, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de wijziging terug te draaien.

Jaarlijks betalen

Om de behandeling vergoed te krijgen betalen patiënten op dit moment het eigen risico als de behandeling is afgerond. “Als je bijvoorbeeld in 2018 met je behandeling begon en dit jaar klaar bent, dan betaal je het eigen risico van 2018”, legt een woordvoerster van MIND uit. Dat gaat straks naar een jaarlijkse betaling. “Dus als je behandeling aan het eind van het jaar begint, betaal je twee keer. Dat jaar, en het jaar waarin het doorloopt.”

Rekening bij patiënt

Volgens de berekeningen krijgt 9 procent van alle ggz-patiënten jaarlijks te maken krijgen met hogere zorglasten. Vooral patiënten in de generalistische basis-ggz en bij relatief kortdurende trajecten en "mensen met ernstig psychische problemen" in trajecten vanaf 800 minuten worden geraakt door de wijziging. MIND is geschokt dat de rekening bij de patiënt wordt gelegd, met het risico dat mensen hun behandeling dan "uitstellen naar volgend jaar, of helemaal afzeggen als ze het niet kunnen betalen". Volgens de woordvoerster kan de rekening in sommige gevallen neerkomen op 500 euro per jaar "en voor mensen die al weinig draagvlak hebben kan dat heel veel zijn. En dat geldt juist voor mensen met deze problematiek".