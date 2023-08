MIND: meerderheid ggz-patiënten niet geïnformeerd over gegevensuitwisseling

Naar schatting worden momenteel de gegevens verzameld van ongeveer 800.000 mensen die in de periode van 1 juli 2022 tot 1 juli 2023 ggz-hulp ontvingen. MIND zegt de uitkomsten van de peiling schokkend te vinden.

Met ingang van 1 juli moeten behandelaren in de ggz de gegevens van hun cliënten tussen 1 juli 2022 en 1 juli 2023 geanonimiseerd uitwisselen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Hulpverlener

In peiling die MIND van eind juli tot eind augustus hield, zegt 74 procent van de respondenten niet via de hulpverlener geïnformeerd te zijn dat de gegevens worden doorgegeven en 10 procent weet niet meer of dit genoemd is.

Ook blijkt dat 72 procent van de respondenten zegt niet gewezen te zijn op de mogelijkheid om een zogeheten privacyverklaring in te vullen. Met deze verklaring wordt voorkomen dat de gegevens aan de NZa worden doorgegeven.

Autoriteit Persoonsgegevens

De NZa benadrukte onlangs nog dat persoonsgegevens zoals naam, adres en geboortedatum niet worden verstuurd. De gegevens worden ook na twee jaar verwijderd. “Juist om te garanderen dat de privacy van patiënten goed geregeld is, hebben we de uitvraag voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens”. Dat meldde de toezichthouder na kritiek van de Consumentenbond

“Patiënten kunnen ook een beroep doen op een opt-out-mogelijkheid. “Vanaf maart 2022 hebben we zorgaanbieders en brancheorganisaties actief hierover geïnformeerd. Dit is via meerdere kanalen gebeurd, onder meer in een informatiekaart, gesprekken en nieuwsbrieven. In deze gesprekken hebben we afgesproken dat zorgaanbieders zelf hun patiënten informeren.”