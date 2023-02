MIND roept NZa en AP op om inzameling ggz-gegevens te staken

In december kreeg de NZa groen licht van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voor verzameling van ggz-gegevens. De NZa zegt die informatie nodig te hebben voor de nieuwe ggz-bekostiging, het Zorgprestatiemodel (zpm). Met de gegevens kan de NZa beter zicht krijgen op de zorgzwaarte. De AP stelt wel enkele voorwaarden. Zo mag de uitvraag van ggz-gegevens maar een jaar duren en mogen de ggz-gegevens niet te herleiden zijn tot identificeerbare individuen.

Rechtszaak ggz-gegevens

Maar een groep behandelaren en cliënten, verenigd in de actiegroep ‘Vertrouwen in de ggz’, heeft hierin geen vertrouwen. Met een crowdfunding willen ze hierover een rechtszaak aanspannen. MIND deelt de twijfel van deze cliënten en behandelaren over de meetmethodes, de veiligheid en de doelmatigheid van de gegevensverzameling. De cliëntenvereniging in de ggz vraagt zich af of het, gezien deze weerstand, wel een goed idee is om de gegevensverzameling door te zetten. “Heiligt het middel hier nog het doel? Kan van cliënten in de behandelkamer worden verwacht dat zij een weloverwogen en échte vrije keuze kunnen maken of zij wel of geen bezwaar hebben tegen gegevensdeling?”, aldus MIND.

Gegevensbescherming ggz

Gegevensbescherming was voor MIND één van de doorslaggevende redenen om het Integraal Zorgakkoord (IZA) in september 2022 niet te ondertekenen. MIND staat wel achter het doel van het zpm om de vraag naar en het aanbod van zorg beter op elkaar te laten aansluiten. Maar de cliëntenvereniging vraagt zich af of de wijze waarop de gegevensverzameling zoals die nu is opgezet, de privacy-rechten van patiënten inderdaad niet schaadt en of de voorgestelde manier daadwerkelijk leidt tot meer passende zorg voor ggz-patiënten.

Vertrouwen in de ggz

Voor de uitwisseling en verzameling van ggz-gegevens is het belangrijk dat mensen kunnen vertrouwen op een juist gebruik voor juiste doeleinden, stelt MIND. “Dat er nu discussies ontstaan bij zowel zorgverleners als patiënten geeft aan dat dit vertrouwen onder druk staat. Ook om die reden pleiten wij ervoor om voorlopig het uitvragen van de gegevens te staken en het doel ervan opnieuw te overwegen. MIND wil hierover graag op korte termijn aan tafel met de NZa, de AP, de actiegroep ‘Vertrouwen in de ggz’ en betrokken beroeps- en brancheorganisaties. Wij vragen de toezichthouders om hiertoe het initiatief te nemen”, aldus MIND.