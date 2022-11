Dianne Burger is verder ook lid van de raad van toezicht van de Saxenburgh Groep. Eerder was ze onder andere lid van de raad van bestuur van het Therapeutisch Centrum GGZ en adviseur Financiën en Bedrijfsvoering bij Trajectum.

Marjan ter Avest vertrekt per 7 december 2022 als directeur-bestuurder van MIND. De medeoprichter van de organisatie kondigde in september haar vertrek aan. Ter Avest draagt de komende weken haar werkzaamheden aan Dianne Burger over en neemt in december afscheid.