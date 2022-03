MIND Us richt zich op preventie psychische klachten jeugd

MIND heeft woensdag MIND Us gelanceerd. Dat richt zich op preventie van psychiche klachten bij jongeren. Koningin Máxima heeft tijdens een werkbezoek in Rotterdam bekendgemaakt dat zij erevoorzitter is.

MIND-directeur Marjan ter Avest: ”We gaan met MIND Us nu echt het verschil maken. Er bestaan al heel veel goede initiatieven voor en door jongeren. Vanuit het meerjarig stimuleringsprogramma van MIND Us gaan we dit kracht bijzetten, resultaatgericht vanuit praktijkvoorbeelden die werken. Met de aandacht van Koningin Máxima komen de goede initiatieven in de schijnwerpers te staan.”

MIND hoopt dat met het initiatief jongeren op meer plekken ruimte krijgen voor een luisterend oor, waar ze hun verhaal kwijt kunnen, waar ze zichzelf kunnen zijn en hun talenten kunnen ontdekken.

Meedenken over doel

Sinds vorig jaar hebben diverse werkbezoeken plaatsgevonden, was er een design-day waarop jongeren konden meedenken over de doelstellingen van MIND Us en is een interactieve sessie gehouden over de ‘twee gezichten van social media’. Hierbij is gekeken naar wat er al loopt, wat nog nodig is en waar de kansen liggen om de mentale gezondheid van jongeren te bevorderen.