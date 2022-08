MIND vertaalt Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ voor cliënt en naaste

MIND heeft een speciale versie van het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ geschreven voor cliënten en hun naasten. In het officiële statuut, dat sinds 1 januari 2022 geldig is, staan de kwaliteitsnormen waaraan zorgaanbieders moeten voldoen. In de MIND-vertaling staat wat een cliënt of een naaste mag verwachten van de ggz.