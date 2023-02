MIND wil meer openheid over euthanasie bij psychisch lijden

In aanloop naar het Kamerdebat over medische ethiek pleit MIND voor meer openheid over euthanasie bij psychisch lijden. Daarnaast vindt de cliëntenorganisatie het belangrijk dat mensen met psychisch lijden en hun naasten de nodige informatie verkrijgen, daarover kunnen praten en gepaste begeleiding en ondersteuning krijgen.

In aanloop naar het debat heeft MIND een brief met zes verbeterpunten naar de Tweede Kamer gestuurd.

Suïcide voorkomen

De koepelvereniging voor cliënten- en naastenorganisaties in de ggz meldt positief tegenover verdere opbouw en ondersteuning van het Expertisecentrum Euthanasie (EE) te staan. In de voorgestelde aanpak mist MIND echter de rol die laagdrempelige voorzieningen, zoals het Suïcide Preventie Centrum, kunnen vervullen bij mensen die vastlopen en euthanasie overwegen. “Meer dan de helft van de mensen die suïcide plegen, zijn immers niet in behandeling bij de ggz. Daardoor bestaat het risico dat we mensen missen die wel behoefte hebben aan zorg, ondersteuning en informatie op het gebied van euthanasie in de psychiatrie.”

Zes voorstellen

Daarom doet MIND de Kamer zes voorstellen. Zo dient euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden niet alleen in de ggz en curatieve zorg besproken te worden, maar ook in het sociale domein. De koepelvereniging pleit daarbij voor laagdrempelige voorzieningen, zoals zelfregie- en herstelcentra en lotgenotengroepen. Ook wil MIND betrokken worden bij de verdere ontwikkeling van activiteiten en regelgeving rondom euthanasie en psychiatrie. “Bij de verdere ontwikkeling van beleid en activiteiten wordt de expertise van ervaringsdeskundigen nauwelijks meegenomen, hetgeen niet strookt met de afspraken uit het IZA.” Verder dienen de naasten passende ondersteuning te krijgen en over passende zorg, de euthanasiewens en de bejegening te kunnen meedenken.

Bovendien kunnen ervaringsdeskundigen in de ggz psychiaters ondersteunen bij de behandeling en ondersteuning van ggz-patiënten met suïcidale gedachten of een euthanasiewens en hun naasten. “Deze ervaringskennis is ook zinvol in het scholingsaanbod wat vanuit het Expertisecentrum Euthanasie of het landelijke expertisenetwerk aangeboden gaat worden.” Daarnaast vraagt MIND minister Ernst Kuipers met klem om de koepelvereniging in het vervolg te betrekken bij gesprekken met belangrijke stakeholders. Tot slot vraagt MIND om zowel de wachtlijst bij het expertisecentrum alsook de lange wachtlijsten in de ggz met spoed op te lossen. “Het oplossen van de wachtlijsten is derhalve ook een vorm van suïcidepreventie.”

Kamerdebat

Het Kamerdebat over medische ethiek zou op donderdag 26 januari plaatsvinden, maar is tot een nader te bepalen datum uitgesteld. “We vinden het van belang dat er een open discussie over plaatsvindt, waarbij alle betrokken partijen aan tafel zitten. Het onderwerp moet dus bespreekbaar worden gemaakt in het politieke, beleidsmatige en maatschappelijke debat”, aldus MIND.