MIND: Zorgbemiddeling moet toegankelijkheid ggz verbeteren

In een brief aan Kamerleden vraagt MIND om aandacht voor de toegankelijkheid van de ggz-zorg. Want ondanks afspraken groeien de wachtlijsten. Volgens MIND kan de toegang tot zorg beter door verbetering van zorgbemiddeling van de zorgverzekeraars en door ongecontracteerde zorg beschikbaar te houden.

Ook wil MIND de zelfregie- en herstelorganisaties structureel financieren. Daardoor kan een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige en toegankelijke steun voor mensen met psychische klachten worden bereikt. Op 19 april debatteert de Tweede Kamer over de ggz en suïcidepreventie.

Zorgbemiddeling

Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht en moeten door middel van zorgbemiddeling zoeken naar plekken voor deze mensen. Maar de kwaliteit van de zorgbemiddeling is nog minimaal, blijkt uit het laatste rapport van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd. Ook inzicht in de vraag en aanbod van zorg is nog niet voldoende bekend. MIND pleit daarom voor betere zorgbemiddeling en inzicht in vraag en aanbod van zorg.

Contracteren

Ondanks de groeiende wachtlijsten worden vrijgevestigde ggz aanbieders in stijgende mate niet (meer) gecontracteerd door zorgverzekeraars. MIND vindt dit een zeer onwenselijke ontwikkeling en stelt dat alle hulpverleners hard nodig zijn. Wanneer hulpverleners niet gecontracteerd worden, dienen zorgverzekeraars op grond van het hinderpaalcriterium ervoor te zorgen dat verzekerden nog steeds terecht kunnen bij niet-gecontracteerde aanbieders. MIND pleit voor 100% vergoeding van ongecontracteerde zorg.

Landelijke dekking

Het belang van de toegang voor mensen met psychische klachten tot zelfregie- en herstelorganisaties is groot. In veel gemeenten zijn nog steeds geen mogelijkheden voor zelfregie en herstel. MIND vraagt, naast het tijdelijke geld dat in het Integraal Zorgakkoord is opgenomen, voor structurele financiering van deze organisaties.

Wachtlijsten

Het aantal mensen dat wacht op een aanmeldgesprek of een behandeling in de ggz is opnieuw gestegen. In december 2022 stonden er 84.000 mensen op een wachtlijst voor ggz, een stijging van 4000 mensen vergeleken met mei vorig jaar. 51 procent daarvan wacht langer dan de maximale 14 weken op zorg.