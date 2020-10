Minddistrict benoemt nieuwe bestuurder

De huidige CEO, Mark Willems, ziet in Ploeger een bevlogen bestuurder en denkt dat ze het bedrijf naar een hoger plan kan tillen. “Ik denk niet dat er mensen zijn die de zorgmarkt, de ontwikkelingen daarin en Minddistrict zo goed kennen als Jeanette”, zegt hij.

Duurzaam veranderen

Ploeger zegt zelf over haar benoeming: “Dit is voor mij een nieuwe stap en ook de zorg is klaar voor de volgende stap, namelijk met hulp van digitale middelen meer mensen toegang tot zorg geven. Deze huidige crisis is het moment om duurzaam te gaan veranderen. De toegang tot zorg moet gewoon beter.”

Start-up naar scale-up

De nieuwe bestuurder werkt al vanaf het eerste uur bij Minddistrict, een bedrijf dat van start-up naar scale-up groeide en twee jaar geleden werd overgenomen door de Duitse zorgketen Asklepios. Binnen Minddistrict werkte ze door de jaren heen op van implementatiemanager tot Chief Business Officer.

Naast haar werk bij Minddistrict is Ploeger bestuurslid van Stichting Koppeltaal, waarin ict-leveranciers samenwerken aan het ontsluiten van informatiestromen.