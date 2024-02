Minder administratieve lasten door nieuw experiment

Met de beleidsregel Zinnig en Simpel Verantwoorden geeft NZa zorgaanbieders ruimte om te experimenteren met een andere manier van verantwoorden van de geleverde zorg in de Wet langdurige zorg.

Dat heeft de zorgautoriteit donderdag bekendgemaakt. Mensen die in de zorg werken, moeten hun tijd zoveel mogelijk aan zorg kunnen besteden in plaats van aan het bijhouden van registraties en administraties, vindt NZa. Dit experiment loopt tot en met 2028.

Deelnemers gevraagd

NZa wil aanbieders in de langdurige ggz en de verpleging en verzorging vragen om deel te nemen aan dit experiment. Wanneer men kritisch kijkt naar welke gegevens er al worden geregistreerd, is het wellicht mogelijk om met bestaande interne informatie te kunnen verantwoorden, meent NZa: “We staan open voor ideeën.”

Experiment gehandicaptenzorg

Bij de vorige beleidsregel Vernieuwend Verantwoorden zijn vijf zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg aan de slag gegaan met een experiment. Op basis van hun ervaringen is de nacalculatie aangepast zodat verantwoording op concernniveau nu mogelijk is.