Minder contact met huisarts rond zwangerschap tijdens pandemie

De onderzoekers durven nog niet te zeggen wat precies de gevolgen zijn van het verminderde huisartsbezoek.

In Noord-Nederland lag het aantal contacten met de huisartsenpraktijk tussen februari en eind september vorig jaar 22 procent lager dan in dezelfde periode in 2019. “Deze verandering kan komen doordat zwangeren en pas bevallen vrouwen zorg mijden uit angst voor een coronabesmetting”, schrijven de onderzoekers. Het zou ook kunnen dat de vrouwen om wie het gaat vaker direct contact zochten met verloskundigen of gynaecologen. Contacten met de huisarts verliepen veel vaker telefonisch dan fysiek.

Dat vaker sprake was van psychische klachten, is in lijn met eerder onderzoek waaruit bleek dat zwangere vrouwen tijdens de pandemie vaker last hebben van angst en depressie en zich meer zorgen maken over hun gezondheid en de gezondheid van hun ongeboren kind, duiden de wetenschappers van Nivel, die voor het onderzoek samenwerkten met collega’s van UMC Groningen, Radboudumc en Maastricht UMC+. Daarnaast kwamen spijsverteringsproblemen vaker voor. Een duidelijke verklaring daarvoor ontbreekt. (ANP)