Minder coronapatiënten in ziekenhuizen en minder besmettingen

De Rotterdamse opleidingsinstituten Zadkine, Albeda en de Hogeschool Rotterdam roosteren de komende vijf weken studenten vrij zodat ze verpleeg- en verzorgingshuizen en psychiatrie-instellingen in de regio Rotterdam-Rijnmond kunnen ondersteunen.

Arno van Son, lid van de raad van bestuur van zorgverzekeraar CZ, heeft in overleg met de raad van commissarissen besloten vanaf 1 december 2022 te stoppen als bestuurder. De 61-jarige wil vanaf 2022 nog twee aan de slag bij innovatie- en investeringsmaatschappij CbusineZ.

Het Fidelity Eurozone Select Real Estate Fund heeft twee woonzorgcomplexen in Bilthoven gekocht van stichting Warende voor 30,5 miljoen euro. Met de verkoop kan Warende in een keer de renovatie- en nieuwbouwopgave realiseren.

Kritiek planbare zorg ziekenhuizen niet verder afgeschaald

Ziekenhuizen hebben de afgelopen week de reguliere zorg niet verder hoeven af te schalen. In een overzicht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is zelfs een klein beetje vooruitgang te zien. Twintig van de 73 Nederlandse ziekenhuizen slagen er momenteel niet in om alle "kritiek planbare zorg" binnen zes weken te leveren. Dat waren er vorige week nog 21.