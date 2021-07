Minder coronapatiënten op IC, meer op verpleegafdelingen

Groei verpleegafdeling

Verpleegafdelingen behandelen op dit moment 120 mensen met covid-19. Donderdag waren dit er nog 106. In totaal liggen nu 206 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, tien meer dan een dag eerder.

Groei positieve testen

Het aantal nieuw geconstateerde coronagevallen is weer flink gestegen. Tussen donderdag- en vrijdagochtend zijn 6986 positieve tests gemeld. Donderdag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 5447 nieuwe gevallen (na correctie). In de afgelopen zeven dagen zijn ruim 22.000 bevestigde besmettingen geregistreerd. Een week geleden waren het er nog geen 4600 over de periode van de zeven dagen ervoor. Het laatste etmaal werden twee coronadoden gemeld, wat niet wil zeggen dat ze in die periode zijn gestorven.

Inmiddels staat het aantal bevestigde coronagevallen sinds de uitbraak op meer dan 1,7 miljoen, het aantal sterfgevallen gaat richting 18.000.

Reproductiegetal

Het zogenoemde reproductiegetal van het coronavirus, dat aangeeft hoe snel de ziekteverwekker zich verspreidt, is gestegen naar 1,37. Het getal, ook wel de ‘R’ genoemd, is het gemiddelde aantal mensen dat wordt besmet door één ander. Op 6 juli, toen de voorlaatste melding werd gedaan op het Coronadashboard, stond het getal nog op 0,97. En enkele dagen daarvoor stond het op 0,82.

Bij een R van rond de 1 blijft het aantal besmettingen zo’n beetje gelijk. Eén persoon besmet gemiddeld één ander. Als het reproductiegetal lager is dan 1, daalt dus het aantal besmettingen. Gaat het omhoog, zoals nu, dan stijgt ook het aantal besmettingen, hetgeen nu ook aan de dagelijkse cijfers van het RIVM te zien is.

De nieuwe melding zegt overigens niet alles. Het is namelijk altijd het reproductiegetal van twee weken geleden omdat de betrouwbaarheid van recentere berekeningen niet groot genoeg is. (ANP)