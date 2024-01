Minder coronapatiënten opgenomen, minder virusdeeltjes in riool

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen daalt, net als het aantal virusdeeltjes dat in het riool wordt gemeten. “We verwachten dat we de piek hebben gehad. Het is wel afwachten of dit doorzet, hoe dit zich ontwikkelt als kinderen straks weer naar school gaan en volwassenen weer naar hun werk”, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het instituut denkt dat mensen in de afgelopen tijd weerstand hebben opgebouwd door vaccinatie of doordat ze besmet zijn geweest.