Minder dan 400 coronapatiënten in de ziekenhuizen

Nieuws Covid de meest gemelde beroepsziekte in 2020 De meest gemelde beroepsziekte in 2020 is covid-19, ofwel besmetting met het coronavirus in de werksituatie. Het aantal nieuwe gevallen per 100.000 werknemers lag naar schatting op 128. Maar ook beroepsgebonden psychische aandoeningen (78 per 100.000) en aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat (30 per 100.000) komen veel voor. Lees verder

Nieuws Gamechanger in borstkankerscreening wint Wetenschaps- en Innovatieprijs 2021 Het DENSE trial onderzoek heeft de Wetenschaps- en Innovatieprijs 2021 van de Federatie Medisch Specialisten gewonnen. Het onderzoek - opgezet vanuit UMC Utrecht in samenwerking met tal van andere ziekenhuizen - laat zien dat borstkanker bij vrouwen met dicht borstklierweefsel veel beter te detecteren is met een MRI als aanvulling op het bevolkingsonderzoek borstkanker. Lees verder

Nieuws Aanpassen eigen risico verlaagt zorgkosten Door het startpunt van het eigen risico in de zorgverzekering te verschuiven, dalen de zorgkosten met gemiddeld vier procent. Ook een procentueel eigen risico drukt de zorgvraag. Dat concludeert Minke Remmerswaal, die op 2 juli promoveert aan Tilburg University op financiële prikkels in de zorg. Z keek ook naar de trapsgewijze betaalsystematiek die in 2008 in de ggz is ingevoerd. Lees verder

Nieuws Medisch Centrum Leeuwarden zet meer mensen in om aan donatieweefsel te komen Vanaf 1 juli gaat Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) meer en extra getrainde mensen inzetten om aan meer weefsel voor transplantatie te komen, met name in de avonden en de weekeinden. Het is naar eigen zeggen het eerste ziekenhuis dat dit zo gaat proberen. "Er is een groot tekort aan weefseldonoren. Op dit moment zijn er vijftig tot zestig overledenen door wie jaarlijks in het MCL weefsel wordt afgestaan. Met de inzet van de weefseldonatieprofessional hoopt het MCL dit aantal te verhogen", zo laat het ziekenhuis weten. Lees verder