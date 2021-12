Minder ivf-behandelingen door corona

Interessant voor u

Henk de Groot wordt hoofdinspecteur Curatieve Zorg, Geneesmiddelen en Medische Technologie bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Vanwege het vertrek van Roderick Runne per 1 februari 2022 is er met spoed gezocht naar een nieuwe hoofdinspecteur. De Groot zal deze taak per 21 februari op zich nemen.

Wachttijd LHV noemt het mogelijk schrappen van de wachttijd “een positieve ontwikkeling”. “Dan kunnen huisartsen veel meer patiënten bezoeken dan dat ze steeds bij elke patiënt nog moeten blijven wachten.” Het is volgens de vereniging nog wachten op een officieel besluit. Op aanraden van het Outbreak Management Team onderzoeken het RIVM en bijwerkingeninstituut Lareb of […]

Nieuws

Weer stijging aantal coronapatiënten in ziekenhuizen

In de ziekenhuizen liggen momenteel 2411 coronapatiënten. Dat zijn er 88 meer dan een etmaal geleden. Het is voor het eerst in een week dat de bezetting van covidpatiënten in de ziekenhuizen stijgt.