Minder mensen kregen een geneesmiddel voorgeschreven in 2020

In 2020 kregen minder patiënten een geneesmiddel voorgeschreven van de huisarts, vooral kinderen en jongeren. Van alle geneesmiddelen is het voorschrijven van antibiotica het sterkst gedaald. Dit blijkt uit gegevens van huisartsenpraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Mogelijke verklaring van de daling is het gevolg van de coronamaatregelen, waardoor ook de verspreiding van andere ziekteverwekkers geremd werd en minder mensen bij de huisarts kwamen.

Twee derde (66 procent) van de bij de huisarts ingeschreven patiënten kreeg in 2020 een geneesmiddel voorgeschreven. In 2019 was dit zo’n 70 procent. Van de geneesmiddelen die al jaren het meest worden voorgeschreven, is de grootste afname te zien bij antibiotica, NSAID’s (pijnstillers) en neussprays- en druppels.

Afname jongeren

De afname in voorschrijven was het grootst onder kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. De grootste dalers waren antibiotica, luchtwegverwijders, neussprays- en druppels en antischimmelmiddelen, middelen die samenhangen met infecties. “Het is aannemelijk dat er minder verspreiding was van infectieziekten als gevolg van de hygiënemaatregelen en de sluiting van scholen en kinderdagverblijven vanwege corona”, aldus Nivel. Ook hangt de afname van het voorschrijven van geneesmiddelen samen met een sterke afname in het aantal contacten met de huisarts onder jongeren.

Over het onderzoek

De cijfers in dit onderzoek zijn gebaseerd op gegevens uit 369 huisartsenpraktijken die aangesloten zijn bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, met in totaal ruim 1,5 miljoen ingeschreven patiënten verspreid over het hele land.