Minder mensen met griep naar huisarts

De griepepidemie in Nederland lijkt een week nadat die werd afgekondigd alweer af te zwakken. Huisartsen hebben in de afgelopen week aanzienlijk minder patiënten met griepverschijnselen gezien dan een week eerder. In afgenomen monsters wordt echter wel relatief vaak een griepvirus gevonden. Daarom spreken experts van onder meer gezondheidsinstituut Nivel nog wel van een griepepidemie.