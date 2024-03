Minder opnames op IC-afdeling ETZ door nieuwe aanpak

Een andere opzet van de IC in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) heeft geresulteerd in minder IC-bedden, meer werkplezier voor IC-verpleegkundigen en een beter toegankelijke afdeling.

Samen met zorgverzekeraars is door het ETZ de afgelopen jaren gekozen voor het model ‘IC zonder muren’. Daarbij wordt de kennis van de IC-verpleegkundigen ingezet op de reguliere verpleegafdelingen waardoor minder patiënten op de IC opgenomen hoeven te worden.

Minder bedden

Aanleiding voor het nieuwe model is het tekort aan IC- en andere verpleegkundigen en de toename van complexere patiënten in het ziekenhuis, waarbij steeds vaker een beroep gedaan wordt op de expertise van de IC.

“In 2017 hadden we een tekort aan bedden op de IC. Bovendien kregen we steeds meer oog voor het post intensive care syndroom, we werden ons ervan bewust dat een verblijf op de IC schadelijk is voor patiënten en hun naasten. De kwaliteit van overleven kreeg steeds meer aandacht. Ook wilden we voorkomen dat patiënten op de IC terecht kwamen. De oplossing die we bedachten was revolutionair: een kleinere IC,” zegt intensivist Hans Kuijsten, een van de bedenkers van het project.

Door ‘IC zonder muren’ heeft het ETZ de capaciteit van de IC-afdeling terug kunnen brengen van 42 naar 26 bedden. Ook is het aantal ligdagen met veertig procent verminderd. Bovendien is de toegankelijkheid van de IC hersteld. Het aantal patiënten dat geweigerd moet worden ligt er ver beneden de norm.

IC-verpleegkundigen

50 IC-verpleegkundigen zijn opgeleid als ‘Consultatief Intensive care Verpleegkundige’ (CIV). Zij worden boven formatie ingeroosterd en zijn altijd bereikbaar voor collega’s op de andere verpleegafdelingen. De CIV neemt aan bed geen taken of zorg over. Belangrijkste doel is het delen van expertise en het bieden van ondersteuning bij het klinisch redeneren. “Juist door deze assistentie van de CIV kan een patiënt op de reguliere afdeling blijven, maar toch zorg op IC-niveau krijgen”, aldus Kuijsten.

Inkomsten

Het verminderen van het aantal IC-dagen zorgt normaal gesproken voor minder inkomsten voor een ziekenhuis. Het ziekenuuis wist dat te voorkomen door alternatieve meerjarige afspraken te maken met VGZ en CZ, de twee grootste zorgverzekeraars in het gebied van het ETZ.

Passende zorg

In het kader van passende zorg is het ETZ in 2017 gestart met ongeveer 300 projecten die moeten bijdragen aan de problemen in de zorg, onder andere op het gebied van personeel. IC zonder muren is één van deze projecten.