Minder patiënten met corona op IC’s

Twee jaar krachtige basiszorg: positieve resultaten, zorgen over het vervolg

De integrale aanpak ‘Krachtige basiszorg’ verbindt professionals uit het medische en sociale domein. Daardoor leren zij van elkaar, is er meer tijd voor patiënten met complexe problematiek en is het werkplezier toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel. Maar hoewel er veel is bereikt, zijn er ook zorgen over een duurzame implementatie.