Minder thuiszorg bij stomadragers dankzij intensieve begeleiding

Het St. Jans Gasthuis in Weert (SJG Weert) is deze maand gestart met Care4Stoma. Daarbij hebben na een uitgebreid begeleidingstraject de meeste stomadragers na ziekenhuisontslag geen thuiszorg meer nodig.

Bij dit programma, in samenwerking met stomaleverancier MediReva, staat het zelf verzorgen en accepteren van de stoma centraal.

Zelfredzaamheid vergroten

Binnen Care4Stoma leren patiënten hoe ze zelf voor hun stoma kunnen zorgen, om zo hun zelfredzaamheid te vergroten. Voor de operatie oefenen patiënten met een nepstoma en worden zij geïnformeerd en gemotiveerd. Een dag na de operatie start er dagelijkse begeleiding bij de verzorging van de stoma. Ook naasten worden hierbij betrokken. Bij ontslag kan de patiënt het gehele proces zelf uitvoeren.

Enkele dagen na thuiskomst worden er in de thuissituatie door een verpleegkundige van MediReva nog laatste controles uitgevoerd en vragen beantwoord. Mocht de verzorging niet lukken dan blijft thuiszorg beschikbaar.

Minder ziekenhuisbezoeken

“Het mooie van dit programma is dat de stomadrager niet dagelijks afhankelijk is van de komst van een thuiszorgverpleegkundige. Dat maakt acceptatie makkelijker”, zegt stomaverpleegkundige Kim de Kleijn. “Patiënten vinden het fijn dat ze nu zelf weten wat te doen, het maakt ze zelfverzekerder en een stoma draaglijker. Ook zien we dat er minder problemen als lekkages en huidklachten optreden, waardoor er minder extra ziekenhuisbezoeken nodig zijn.”

In andere ziekenhuizen bleek het programma een succes: waar eerder één op de tien patiënten zonder thuiszorg met ontslag ging, zijn dat er nu negen op de tien. “Een grote meerwaarde voor de patiënt, maar ook een mooie uitkomst vanwege de druk op de thuiszorg.”