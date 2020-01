Daling transplantaties omdat minder mensen organen doneren

Het aantal orgaantransplantaties in Nederland is vorig jaar met 6 procent gedaald tot 769. Dat komt omdat minder mensen organen doneren.

Het afgelopen jaar stonden 250 mensen na overlijden één of meerdere organen af, een afname van 8 procent, maakte de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) bekend.

Nabestaanden

Opvallend is volgens de NTS dat in 19 procent van de gevallen, nabestaanden donatie tegenhielden terwijl de overledene zelf een ‘Ja’ heeft vastgelegd in het Donorregister. “Een verontrustende ontwikkeling. Het is niet duidelijk waarom er een toename van de weigeringen is”, aldus de organisatie.

Nier en lever

De NTS maakte ook bekend dat vorig jaar 500 mensen bij leven een nier en 22 mensen een stukje van de lever doneerden.

Nu staan 1271 mensen op de wachtlijst voor een orgaan. Dat is 6 procent meer dan een jaar eerder. Er wachten vooral meer mensen op een nier, soms in combinatie met een alvleesklier. (anp)