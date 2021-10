Minder transplantaties door corona, maar achterstand ingehaald

Het aantal orgaantransplantaties is in sommige landen enorm gedaald door de coronacrisis, maar in Nederland konden ze wel grotendeels doorgaan. Dat zegt Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS). In totaal zijn in ons land vorig jaar 36 transplantaties minder gedaan dan een jaar eerder en die schade is ingehaald. Het aantal getransplanteerde organen was 770 in 2019 en 734 in 2020.

In maart en april 2020 verviel ruim 30 procent van de donatieprocedures. In andere jaren werd in die periode gemiddeld 18 procent om de een of andere reden uiteindelijk niet uitgevoerd, bijvoorbeeld doordat het orgaan niet geschikt was. Het extra aantal niet-uitgevoerde transplantaties in coronatijd is inmiddels gedaald naar 15 procent.

Transplantaties

In dezelfde tijd is het aantal transplantaties met organen van overleden donoren gestegen met 10 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Met de weefseldonatie gaat het ook weer aanzienlijk beter. “Er is sprake van een enorme stijging van het aantal weefseldonoren in de eerste acht maanden van 2021, met 32 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2020”, meldt de stichting.

Intensive care

Corona eiste zijn tol onder meer doordat donoren op de intensive care mogelijk besmet werden met corona, aldus de stichting. Ook duurde het soms lang voordat de uitslag van de coronatest van de overleden donor bekend was, waardoor de nabestaanden hun toestemming terugtrokken. “En organen van een aantal donoren konden niet gebruikt worden door gebrek aan capaciteit of een positieve coronatest”, legt de organisatie uit. Het niertransplantatieprogramma voor 65-plussers werd ook tijdelijk gestaakt omdat senioren gevoeliger zijn voor corona.

Wachtlijsten

“In Nederland hebben medisch professionals en alle andere betrokkenen bij een donatie- of transplantatieprocedure alles op alles gezet om de levensreddende orgaantransplantaties doorgang te laten vinden”, aldus Bernadette Haase, directeur van de NTS. De wachtlijsten zijn uiteindelijk ook redelijk gelijk gebleven, maar dat komt ook doordat artsen patiënten niet zo snel op de wachtlijst hebben gezet als ze anders zouden hebben gedaan. Bij een transplantatie kom je op de ic en ben je ook erg vatbaar, dus als het even kon werd er gewacht. Inmiddels is de instroom normaal, met 100 tot 150 patiënten per maand. (ANP)