Minder ziekenhuizen en revalidatiecentra rookvrij

Het aantal ziekenhuizen en revalidatiecentra dat helemaal rookvrij is, is iets gedaald. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) meldt op basis van een peiling dat 72 procent van de aangesloten zorginstellingen helemaal rookvrij is.

In 2023 was dit nog 80 procent. Rookvrij betekent dat er zowel binnen als buiten het gebouw nergens mag worden gerookt en er ook geen rookplekken zijn.

Begrip

Maar zorginstellingen hebben hier moeite mee. Zo zijn er enkele ziekenhuizen die ervoor hebben gekozen om toch buiten een rookplek in te richten om overlast voor de omgeving te voorkomen. Ook instellingen waar patiënten langdurig verblijven hebben moeite om 100 procent rookvrij te worden.

Ook is het lastig om een rookverbod op het ziekenhuisterrein te handhaven, aangezien roken bij wet niet is verboden. In sommige situaties lijkt het dan effectiever om toch een of twee afgeschermde rookabri’s of gedoogzones in te richten. De NVZ streeft nog altijd de afspraak na om in 2025 helemaal rookvrij te zijn, maar heeft ook begrip voor de afwegingen die zorginstellingen hierin moeten maken.