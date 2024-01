Minder ziekmeldingen, maar langdurig verzuim in de zorg stijgt

Het verzuim in de zorg is in 2023 gedaald ten opzichte van ‘recordjaar’ 2022. Desalniettemin stijgt het langdurig verzuim in alle leeftijdsklassen.

© Olga / stock.adobe.com / Symbolbild mit Fotomodell

Het verzuimpercentage in 2023 is 7,75. In ‘recordjaar’ 2022 was het verzuimpercentage 8,36. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Vernet. In 2023 is de meldingsfrequentie 1,30. Dat betekent dat elke werknemer zich gemiddeld 1,3 keer heeft ziekgemeld in 2023. In 2022 was de frequentie met 1,54 nog nooit zo hoog geweest. 31 procent van werknemers heeft in 2023 geen één dag verzuimd. Voor corona was de meldingsfrequentie rond de 1.

Stijging langdurig verzuim

De daling van het verzuim lijkt in eerste instantie goed nieuws, maar het langdurig verzuim is nog steeds hoog en neemt toe. Het verzuim langer dan 365 dagen stijgt voor het eerst tot boven de 2 procent. Dat het verzuim over 2023 toch is gedaald ten opzichte van 2022 komt vooral door een scherpe daling van het kortdurend verzuim; ziekmeldingen die niet langer dan veertien dagen duren.

Danijela Budimir van Vernet noemt de stijging van het langdurig verzuim ronduit zorgelijk. Vooral omdat de stijging al jaren duurt en “het kennelijk dus niet lukt om het omlaag te krijgen.” Sinds 2020 – het begin van corona – stijgt het aantal mensen dat 92 dagen of langer ziek is.

Minder vaak, maar langer ziek

De kans dat het langdurig verzuim de komende jaren zal afnemen, is klein. Dat komt doordat de groep oudere werknemers binnen de zorg de komende jaren toeneemt. Dat blijkt uit cijfers van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Het is binnen HR bekend dat oudere werknemers minder vaak, maar langer ziek zijn dan jongeren.

Binnen een jaar weer weg

Het aandeel oudere medewerkers dat straks met pensioen gaat, wordt de komende jaren groter. Daarom is het volgens PFZW belangrijk dat de instroom op peil blijft, maar juist dat is een uitdaging. De instroom is op zich hoog, maar het lukt werkgevers in de sector zorg en welzijn niet om deze mensen te behouden. Een steeds groter deel van de nieuwe werknemers verlaat de zorgorganisatie binnen een jaar.

Op peil houden

In 2023 is te zien dat het aantal mensen dat werkt in de sector zorg en welzijn groeit, maar het groeit minder hard dan voorgaande jaren. “Wetende dat meer mensen met pensioen gaan de komende jaren”, zegt data-analist Frank Mensink van PFZW Datadiensten, “is het belangrijk om te blijven investeren in het aantrekken van nieuwe mensen en personeel te behouden, zodat het aantal werkzame mensen in ieder geval op peil blijft.”

In 2027 gaan naar verwachting historisch gezien de meeste mensen in zorg en welzijn met pensioen.

De verzuimcijfers van Vernet zijn van toepassing op de deelsectoren ziekenhuizen, vvt, gehandicaptenzorg en ggz. De cijfers over de in- en uitstroom komen van PFZW en zijn van toepassing op de sector zorg en welzijn.