‘Bruins meldde dreigend failliet Maasziekenhuis niet aan Kamer’

Vlak na de faillissementen van twee ziekenhuizen in Amsterdam en Lelystad, meldde minister Bruins van Medische Zorg aan de Tweede Kamer dat er geen andere ziekenhuizen in de problemen zaten. Nu blijkt dat hij op dat moment al bezig was met een reddingsoperatie van Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer.

Dat schrijft Elsevier Weekblad vandaag op basis van een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Het opinieblad schrijft over de communicatie tussen het ministerie, de NZa, zorgverzekeraar VGZ en het ziekenhuis. ‘Niemand mag weten dat het ziekenhuis wankelt’, schrijft Elsevier.

Dreigende faillissementen

Uit een reconstructie blijkt dat vlak voor het moment dat Bruins in januari 2010 aan de Kamer ging melden of er ziekenhuizen mogelijk in de financiële problemen zouden kunnen komen, het ministerie werd gemeld over de situatie in Boxmeer. Dat kwam VWS en de NZa (die het onderzoek naar de financiële staat van de ziekenhuizen uitvoerde) slecht uit, blijkt uit appjes tussen beiden.

Zo stuurde Karina Raaijmakers, directeur toezicht en handhaving van de NZa, eind december naar VWS-directeur Fred Krapels: ‘Of de duvel ermee speelt: net vanmiddag werden wij door VGZ geïnformeerd over de financiële zwakke positie van Maasziekenhuis Pantein.’ Krapels reageert met ‘Grrrrrr juist nu’. Raaijmakers concludeerde dat het Maasziekenhuis eind 2018 wel zal halen, maar er in januari wel iets moet gebeuren. Ze appt aan Krapels dat ‘acuut een relatief begrip is’.

Pantein vraagt steun

Krapels belt begin januari 2019 met ziekenhuisbestuurder Pauline Terwijn. Die vertelt hem dat er echt iets moet gebeuren en ze steun nodig heeft van het ministerie. Daarop plant Krapels gesprekken op het ministerie.

Bruins besluit later in januari toen te melden dat er geen ziekenhuizen waren met ‘een acuut risico op een faillissement’, terwijl begin februari de gesprekken met Pantein en VGZ gepland stonden om over een reddingsplan te praten.

Redding

Enkele maanden later presenteerde Bruins een reddingsplan waarbij VWS ook een bijdrage van 10 miljoen euro deed om te voorkomen dat het Maasziekenhuis Pantein failliet zou gaan. Bruins ontkende later dat in januari al van de ‘precaire financiële situatie’ wist. Uit het artikel van Elsevier blijkt dat dit dus al wel bekend was bij het ministerie.

Kamerleden reageren bij het opinieblad ontstemd over de onthulling. ‘De Tweede Kamer is door de minister verkeerd geïnformeerd’, zegt Rens Raemakers van D66. Lilianne Ploumen van de PvdA noemt het ‘zeer ernstig dat de minister de Kamer bewust informatie heeft onthouden.’ De Kamerleden overwegen om de minister van Medische Zorg (nu Tamara van Ark) terug te roepen van reces.

Reactie ministerie

Het ministerie en de NZa laten in een reactie aan Elsevier weten dat er in januari 2019 nog geen aanleiding was te denken dat er op korte termijn een faillissement dreigde in Boxmeer. Het ziekenhuis zou nog voldoende liquiditeit hebben gehad. Ook zou Bruins de Kamer volgens het ministerie niet verkeerd hebben voorgelicht in latere debatten. Eerst werd naar een ‘duurzame oplossing’ gezocht door de ‘partijen zelf’. Pas later bleek de ‘betrokkenheid’ van het ministerie nodig.

Het hele rapport werd volgens het ministerie niet gedeeld met de Tweede Kamer uit vrees voor een ‘selffulfilling prophecy’. Crediteuren, banken en leveranciers kunnen zich terugtrekken ‘waardoor het vroeg delen van dit soort informatie onbedoeld een faillissement in de hand werkt’.