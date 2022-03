Minister De Jonge bemoeide zich actief met mondkapjesdeal

Dat schrijft de Volkskrant op basis van interne documenten. Van Lienden en zijn twee compagnons Bernd Damme en Camille van Gestel zouden minstens 20 miljoen euro verdienen aan de omstreden mondkapjesdeal.

Whatsapp

De Jonge nam op 10 april 2020, een dikke week voordat de overheid een order gunde aan Van Lienden, via WhatsApp contact op met Bas van den Dungen, de secretaris-generaal van het ministerie van Financiën. De Jonge maakte in appjes duidelijk dat hij wilde dat er een samenwerking tot stand kwam tussen zijn ministerie en zijn partijgenoot. (ANP/Volkskrant)

Oppositie

De oppositie wil weten welke rol Hugo de Jonge precies gespeeld heeft in het sluiten van de mondkapjesdeal met het bedrijf van Sywert van Lienden. De Jonge, destijds minister van Volksgezondheid, heeft altijd beweerd dat hij niet betrokken is geweest bij de deal en slechts informatie had doorgestuurd naar de verantwoordelijken. De PvdA en JA21 willen een debat over de kwestie. DENK-leider Farid Azarkan zegt dat het vertrouwen in de politiek op het spel staat. Fleur Agema van de PVV spreekt van een doofpot en noemt De Jonge een leugenaar.

VWS

Het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat het doel was “zo snel en zo veel mogelijk beschermingsmiddelen van goede kwaliteit voor de zorg te verkrijgen”. Daarom is ervoor gekozen “om leads serieus na te gaan”. Vanwege de “potentiële grote omvang van het voorstel van de heer Van Lienden zijn de partijen verder met elkaar in gesprek gegaan”. Voor vragen over “ieders rol en verantwoordelijkheid” verwijst het ministerie naar een onderzoek van Deloitte dat momenteel wordt verricht. Dat is vertraagd, meldde verantwoordelijk minister Conny Helder maandag, maar moet voor het zomerreces klaar zijn. De appjes van De Jonge waar de Volkskrant over schrijft worden daarin volgens het ministerie meegenomen. (ANP/Volkskrant/Skipr redactie)