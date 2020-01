Minister De Jonge tempert hoop op doorstart Hoenderloo Groep

‘Too big to fail’

De Hoenderloo Groep is een tijdelijk thuis voor kinderen met complexe problemen, die er ook zorg en onderwijs krijgen. Pluryn noemde de sluiting eerder “onvermijdelijk” vanwege een tekort van 4 miljoen euro en achterblijvende kwaliteit. De Jonge benadrukte dat Pluryn duizenden kinderen helpt, complexe gevallen “die nergens anders terechtkunnen”. Voorkomen moet worden dat zo’n instelling die “too big to fail” is omvalt, zei de minister woensdag in een debat.

Doorstart

Een actiegroep van (oud-)werknemers maakt zich sterk voor een doorstart. Een flink deel van de Tweede Kamer, van links tot rechts, wil ook dat De Jonge zich hier sterk voor maakt. “Zoveel ouders, die blij zijn dat er eindelijk een goede plek is. Medewerkers, die er willen werken. Dan kan de minister toch zeggen: ‘we zorgen dat we hier een doorstart maken’?”, zei GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld. Ook Martin Wörsdörfer van de VVD wil dat de minister zich “gaat bemoeien met een doorstart”.

Pluryn blijft verantwoordelijk

Het belangrijkste is dat er geen kinderen “tussen wal en schip vallen”, zei De Jonge meermaals. Pluryn blijft verantwoordelijk voor die continuïteit van de zorg. Het gaat om iets minder dan tweehonderd kinderen. Daarvan kan het merendeel de behandeling afmaken bij de Hoenderloo Groep.

Vervolgplek

Voor 40 à 50 kinderen zal een vervolgplek moeten worden gevonden. Daarvan verwacht De Jonge dat Pluryn er zelf zo’n dertig creëert. Voor tien of twintig andere kinderen moet elders een plek worden gezocht. Voor dat hele traject blijft de zorginstelling verantwoordelijk. “Eerder is Pluryn niet klaar.” De minister sluit niet uit dat er financiële ondersteuning komt, om te zorgen dat Pluryn dit traject kan afronden.

Doorstartplan

Aan het einde van het debat zei De Jonge nog dat een doorstartplan van de actiegroep woensdagmiddag was binnengekomen bij het ministerie. Met drie of vier weken wil hij inhoudelijk op het plan ingaan. (ANP)