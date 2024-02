Minister Dijkstra: voor de zomer krijgen huisartsen nieuwe tarieven

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zal nog voor de zomer huisartsen duidelijkheid geven over de tarieven voor 2023 en 2024. Dat schrijft demissionair minister Pia Dijkstra voor Medische zorg in antwoord op Kamervragen van SP-Kamerlid Jimmy Dijk.

Het College Beroep voor het Bedrijfsleven, de hoogste rechter in dit soort zaken, had in december 2023 een streep gehaald door de tarieven die de NZa had vastgesteld voor 2023 en 2024. ‘De Bevlogen Huisartsen”, de Landelijke huisartsenvereniging (LHV) en de Vereniging Praktijkhoudende huisartsen (VHP) tekenden bezwaar aan. Ze vonden dat de nieuwe tarieven onvoldoende compenseerden voor de sterk gestegen kosten voor personeel en huisvesting. De NZa baseerde zich op vergelijkend kostenonderzoek dat acht jaar oud was.

Kostendekkende tarieven huisartsen

De rechter gaf de huisartsen gelijk. De NZa had beter moeten onderzoeken of de tarieven nog steeds kostendekkend waren. De NZa had vergelijkend kostenonderzoek uitgesteld vanwege de ‘coronajaren’ 2020 en 2021, omdat die gegevens niet representatief zouden zijn. Daarom moet de NZa de tarieven voor 2023 en 2024 opnieuw vaststellen.

Nieuwe tarieven huisartsen

Dat zal nog voor deze zomer gebeuren, verwacht minister Dijkstra. De NZa werkt nu aan een nieuw kostenonderzoek voor de tarieven van 2025. Daarvoor gebruikt de NZa de gegevens van zorgaanbieders over 2022. Die data zal de NZa ook gebruiken voor nieuwe tarieven over 2023 en 2024.

Hogere tarieven huisartsen?

Dijkstra waarschuwt dat de nieuwe tarieven niet per definitie hoger zullen zijn. “De rechter heeft niet geoordeeld dat de tarieven niet kostendekkend zijn, maar dat de NZa had moeten onderzoeken of de tarieven nog kostendekkend zijn”.