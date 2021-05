‘Minister ging tegen advies Gezondheidsraad in en beloofde zorgpersoneel vaccins’

Al voordat de Gezondheidsraad in december met het advies kwam om ouderen en kwetsbaren met voorrang te vaccineren, had het ministerie van Volksgezondheid de eerste vaccins aan de zorg beloofd. Dat schrijft Trouw op basis van notulen van vaccinatie-overleggen.

Het ministerie zegde half december toe dat de eerste honderdduizenden vaccins naar zorgpersoneel in de gehandicapten-, verpleeg- en thuiszorg zouden gaan, meldt Trouw. Een week later bepleitte de Gezondheidsraad juist om ouderen en kwetsbaren voorrang te geven boven zorgpersoneel. Dat adviseerde de raad ook in november al, maar toen was het nog een voorlopig advies omdat de vaccins nog niet beschikbaar waren.

“Al voorbereid”

Toch draaide de minister de toezeggingen aan het zorgpersoneel niet terug. De vaccinatie van zorgpersoneel was “reeds voorbereid en het afzeggen van afspraken zou tot vertraging hebben geleid”, zegt het ministerie in reactie op onderzoek van platform voor onderzoeksjournalistiek Investico voor Trouw en De Groene Amsterdammer.