Minister Helder: geen extra verpleeghuisplekken

Minister Conny Helder vertelt vrijdag in het televisieprogramma Meldpunt dat het kabinet inzet op preventie en zo lang mogelijk thuis wonen. Ze verwacht dat in de toekomst ouderen, ook met dementie, thuis kunnen blijven wonen. “De 130.000 verpleeghuisplekken die we nu hebben, behouden we. Maar we kunnen de groei van 25.000 verpleeghuisplekken die we nodig hebben niet op dezelfde manier vormgeven, omdat we daar de medewerkers niet voor hebben.” Daarmee houdt ze vast aan wat ze in de Tweede Kamer zei.

Verpleeghuis

Voor wie verpleegzorg thuis niet langer kan, moet een verpleeghuisplek beschikbaar zijn, zegt Helder. Wat in de toekomst de criteria zijn om voor die schaarse verpleeghuisplekken in aanmerking te komen, dat vertelt Helder er niet bij.

Bestuurlijke afspraken

Branchevereniging ActiZ vindt dat het kabinet hiermee ingaat tegen de in 2021 gemaakte bestuurlijke afspraken. Er zouden namelijk 25.000 nieuwe verpleegzorgplekken bij komen voor 2026, bestaande uit een mix van verpleeghuisplekken en andere vormen van verpleegzorg.

Personeelstekort

Volgens de minister is er niet genoeg personeel nu en in de toekomst om op de huidige voet verder te gaan met de ouderenzorg en verpleeghuiszorg. Het kabinet kijkt naast andere vormen van verpleegzorg ook naar mogelijkheden voor vermindering van de administratielast waar zorgverleners nu een derde van hun werkdag aan kwijt zijn.

Het actieprogramma van VWS ‘(Ont)regel de zorg’ bestaat 10 jaar en ‘stopt nooit’. Luister hier de aflevering van de podcast Voorzorg over dit regel-schrap-programma.