Minister Helder onderzoekt tijdelijk overnameverbod huisartsenpraktijken

Helder zei dat in antwoord op Kamervragen bij het begrotingsdebat van VWS vorige week.

Het gaat om concrete gevallen, waarin toezichthouders op basis van signalen gericht onderzoek doen naar het handelen van bepaalde zorgaanbieders. Dat schrijft de Landelijke Huisartsenvereniging op haar website. Dit naar aanleiding van de door de Tweede Kamer aangenomen motie om de opkomst van private equity partijen in de zorg een halt toe te roepen. De minister verwacht dat aanpassing van bestaande wetgeving nodig is. Eind maart verwacht de minister het onderzoek af te ronden en meer helderheid te geven over maatregelen.

Private equity in de zorg

In het begrotingsdebat VWS afgelopen week bevestigde de minister “dat er ook al heel veel kan, maar dan is er wel sprake van meer criteria waardoor er wordt ingegrepen. Hier gaat het echt om de private equity kant en de onduidelijkheid daarover. In ziekenhuizen en ouderenzorgorganisaties wordt heel vaak op een hele goede manier gebruikgemaakt van private equity. Natuurlijk moet de excessieve winstopbrengst niet de boventoon voeren. Als er een bescheiden winst wordt gemaakt en daarmee de private equity investering wordt terugverdiend, dan kan dat een hele goede aanvulling zijn bij financiering van zorg.”

Op dit moment lopen er twee onderzoeken: een onderzoek naar de omvang en effecten van private equity in de zorg en een onderzoek dat in beeld brengt wat er kan en nodig is om private equity in de huisartsenzorg te verbieden. Waarschijnlijk is aanpassing van bestaande wetgeving nodig om een verbod te realiseren.